Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bullet Blockchain im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 264,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Bullet Blockchain hat am 24.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bullet Blockchain

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bullet Blockchain

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung