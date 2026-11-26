Bullet Blockchain legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Bullet Blockchain hat am 24.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bullet Blockchain im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 264,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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