adidas-Aktie bekommt Kurszielanhebung verpasst: Goldman setzt auf die Quartalszahlen
Goldman Sachs hebt das Kursziel für adidas an und zeigt sich damit etwas optimistischer für die kommenden Quartalszahlen.
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für adidas von 165 auf 185 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards rechnet für das zweite Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 620 Millionen Euro, wie er am Dienstagabend mit Blick auf den Bericht am 30. Juli schrieb. Damit ist er etwas optimistischer geworden
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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