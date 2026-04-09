Bullishe Bewertung

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 70 auf 72 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft.

Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Continental und rät auch, Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck und die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet.

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Auf XETRA geht es für die Aktie von Continental zeitweise 2,23 Prozent auf 65,06 Euro nach oben.

LONDON (dpa-AFX Broker)