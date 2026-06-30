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Gemischte Signale: Nike-Ausblick belastet Aktien von adidas - Goldman hebt Kursziel an

01.07.26 16:30 Uhr
Nike zieht Aktie von adidas mit nach unten - Goldman für deutschen Branchenriesen zuversichtlich | finanzen.net

Goldman Sachs hebt das Kursziel für adidas. Ein schwacher Ausblick von Nike belastet zugleich die gesamte Sportartikelbranche.

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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hebt das Kursziel für adidas von 165 auf 185 Euro an, bleibt bei der Einstufung aber vorsichtig mit "Neutral". Analyst Richard Edwards sieht damit zwar etwas mehr Potenzial, wartet aber klar auf die nächsten Zahlen.

Branche unter Druck durch Nike-Ausblick

Für zusätzliche Bewegung im Sektor sorgt der US-Konkurrent Nike. Dessen zurückhaltender Ausblick belastet am Mittwoch auch die deutschen Sportartikelwerte adidas und PUMA SE.

Nike hatte nach Vorlage der Zahlen im NYSE-Handel an Wert verloren. Im XETRA-Handel geben adidas-Titel zeitweise 0,89 Prozent auf 177,80 Euro ab, für PUMA geht es daneben um 0,87 Prozent auf 26,81 Euro aufwärts. Marktteilnehmer verweisen damit auf einen breiteren Stimmungsdämpfer im Sektor.

"Zunehmend herausforderndes Umfeld" bremst Erwartungen

Nike-Finanzchef Matthew Friend sprach von einem "zunehmend herausfordernden Geschäftsumfeld". Analystin Brooke Roach von Goldman Sachs sieht zudem eine erneut verzögerte Umsatzerholung. Damit überlagere der vorsichtige Ausblick die operativ teils stabilen Entwicklungen im Quartal.

Goldman bleibt bei vorsichtiger Grundhaltung

Trotz der Kurszielanhebung bleibt Goldman Sachs bei einer neutralen Bewertung. Für das zweite Quartal erwartet Edwards ein operatives Ergebnis (Ebit) von rund 620 Millionen Euro und positioniert sich damit leicht über bisherigen Schätzungen.

Im Fokus stehen nun die anstehenden Quartalszahlen von adidas Ende Juli, die darüber entscheiden dürften, ob die vorsichtige Haltung der Analysten bestätigt oder aufgeweicht wird.

dpa (AFX)
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Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, Tooykrub / Shutterstock.com

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