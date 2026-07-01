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Bullishe Bewertung

JPMorgan setzt auf adidas - klare Gewinner im Sportmarkt - So reagiert die Aktie

02.07.26 11:17 Uhr
JPMorgan startet adidas-Bewertung mit "Overweight" - Aktie fest | finanzen.net

JPMorgan bewertet adidas mit "Overweight" und sieht den Sportartikelhersteller als klaren Profiteur der aktuellen Branchendynamik.

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Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von adidas nach einem Analystenwechsel beim Kursziel von 230 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Ein langsameres Tempo beim Comeback von Nike verlängere das Zeitfenster für die aktuellen Marktanteilsgewinner, schrieb die nun verantwortliche Expertin Wendy Liu am Mittwoch zur Sportartikelbranche. Bei ddidas und On Holding rechnet sie mit einer anhaltend soliden Wachstumsdynamik. Gleichzeitig erwartet sie eher Umsetzungsrisiken bei den Turnarounds von PUMA und JD Sports. Die Analystin sieht ohnehin zunehmende Diskrepanzen zwischen dem "Konstant-Abliefern-Camp" mit Adidas und On und dem "Neustart & Wiederaufbau-Camp" mit PUMA und JD. Bei ersterem seien die Bewertungen zurückgekommen, weil die Anleger einen Höhepunkt der Wachstumsphase befürchteten. Bei letzterem hätten die Anleger eher Vorschusslorbeeren verteilt.

Die adidas-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,80 Prozent auf 182,45 Euro.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

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