Bund erhöht Mittel für Gebäudeförderung auf 13-14 Milliarden Euro

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung wird für die energetische Gebäudesanierung mehr Förderung bereitstellen. Jährlich werden nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums künftig 13 bis 14 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Mit 12 bis 13 Milliarden soll das meiste Geld an Sanierungsmaßnahmen gehen. So sollen alte Gasheizungen, Fenster und Türen ersetzt werden, um dem Klimaschutz zu dienen und in der aktuellen Energiekrise den Verbrauch zu senken. Dabei soll die Förderung für den Einzelnen etwas geringer ausfallen, aber mehr Menschen sollen an die staatlichen Mittel kommen, so das Ministerium.

Im vergangenen Jahr wurden rund 8 Milliarden Euro und 2020 rund 5 Milliarden Euro für die Sanierung ausgegeben. In 2022 sind es aktuell für die Sanierungsförderung rund 9,6 Milliarden Euro im Zeitraum von Januar bis Juli 2022.

Die allermeisten Menschen lebten in älteren Häusern. "Jetzt zu sanieren, Fenster auszutauschen, die Gasheizung rauszuwerfen - das hilft, um Kosten zu sparen und geht mit Klimaschutz Hand in Hand", so Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

Der Effekt für Energieeinsparung und Klimaschutz liege bei der energetischen Gebäudesanierung rund um das 4,5-fache höher als im Neubau.

Damit dies gelingt, erhöht die Bundesregierung die im Haushalt und Wirtschaftsplan zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) zugewiesenen Fördermittel für die Sanierung im Vergleich zu den Jahren zuvor. Zugleich werden die Fördersätze leicht reduziert, bei Komplettsanierungen wird angesichts des sich verändernden Zinsumfeldes auf zinsgünstige Kredite und Tilgungszuschüsse umgestellt.

Laut Ministerium machen steigende Energiepreise Investitionen in höhere Effizienz grundsätzlich schneller rentabel. Die Fördersätze würden deshalb um 5 bis 10 Prozentpunkte abgesenkt. Bei den Einzelmaßnahmen mit maximal förderfähigen Kosten von 60.000 Euro liegen sie zwischen bis zu 20 Prozent bei Dämmmaßnahmen und bis zu 40 Prozent bei Wärmepumpen. Bei den Komplettsanierungen mit maximal förderfähigen Kosten von 150.000 Euro liegen sie zwischen bis zu 25 Prozent für eine Sanierung auf die EH85-Stufe als neuer Eingangsförderstufe und bis zu 45 Prozent für eine Sanierung auf EH40-Stufe.

Die neuen Förderrichtlinien treten ab dem morgigen Donnerstag in Kraft.

