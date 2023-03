Bund fördert Anschaffung von E-Autos für Firmen, Vereine und Kommunen

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium unterstützt Unternehmen, Verbände und Vereine bei der Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotten und startet einen Förderaufruf für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen und der dazugehörigen Ladeinfrastruktur. Das gab das Ministerium in Berlin bekannt. "Wir wollen das Tempo hochhalten und unterstützen gezielt Unternehmen, Vereine und Kommunen, die ihre Flotten elektrifizieren", sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). "Mit unserer Förderung machen wir E-Autos erschwinglicher, dazu finanzieren wir auch die benötigte Ladeinfrastruktur und senken so die Einstiegshürden."

Gefördert würden die Mehrkosten, die beim Kauf eines Elektrofahrzeugs im Vergleich zu einem Referenzfahrzeug mit Verbrennungsmotor anfallen, mit bis zu 50 Prozent. Zusätzlich wird demnach die Ladeinfrastruktur, die für den Betrieb notwendig ist, gefördert. Voraussetzung sei, dass die Fahrzeuge zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Förderfähig seien Pkw und Leichtfahrzeuge. Gefördert würden Vorhaben ab 15.000 Euro und bis zu 1 Million Euro pro Unternehmen, Verband oder Verein. Anträge können laut dem Ministerium bis zum 20. April eingereicht werden. Insgesamt stehen demnach Fördermittel in Höhe von 14 Millionen Euro bereit.

Am 21. April werde es zudem einen gesonderten Förderaufruf für Gebietskörperschaften und Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft geben. Hier würden Mehrkosten in Höhe von 40 Prozent gefördert. Würden die Fahrzeuge im Zuge der Daseinsvorsorge, zum Beispiel im Bereich der Energie- und Wasserversorgung sowie im Bereich der Entsorgung eingesetzt, könne eine Förderung von 90 Prozent der Investitionsmehrkosten beantragt werden. Berücksichtigt würden Vorhaben ab 21.000 Euro bis zu 1 Million Euro pro antragstellende Institution. Insgesamt stehen dafür laut dem Ministerium 10 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung.

