Bund förderte eine Viertelmillion neue Ladepunkte für Unternehmen und Kommunen

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr den Aufbau von rund 255.000 neuen Ladepunkten für Unternehmen und Kommunen gefördert. Dafür seien insgesamt 229 Millionen Euro an Fördermitteln bewilligt worden, so die Bilanz der Förderrichtlinie. "Es muss überall einfach und schnell möglich sein, ein E-Auto zu laden - ob privat vor der eigenen Haustür, an öffentlichen Straßen, beim Arbeitgeber oder in Betriebshöfen mit großen Flotten", sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Die geförderten Ladestationen seien eine wichtige Ergänzung zu privaten Wallboxen und öffentlichen Ladepunkten.

Mit der Förderung werden laut dem Ministerium Unternehmen und Kommunen beim Aufbau von Ladepunkten an Parkplätzen für Fahrzeuge von Beschäftigten sowie für die eigenen Flotten- und Dienstfahrzeuge unterstützt. Zu der Förderrichtlinie konnten demnach bis Ende 2022 Förderanträge eingereicht werden. Nach der Bewilligung hätten die Antragsteller bis zu 18 Monate Zeit, die Ladepunkte aufzubauen. Bislang seien bereits 80.000 Ladepunkte ans Netz gegangen. Der Großteil der geförderten Ladepunkte wird laut den Angaben bei Unternehmen erreichtet. 62 Prozent von ihnen hätten angegeben, aufgrund der Förderung zudem mindestens ein E-Fahrzeug angeschafft zu haben.

Zusammen mit der Förderrichtlinie für Ladestationen an Wohngebäuden habe das Ministerium bereits mehr als 1 Million nicht öffentlicher Ladepunkte mit insgesamt 1 Milliarde Euro gefördert. Das Ministerium werde den Ausbau der Landeinfrastruktur auch künftig fördern und arbeite dazu bereits an einer neuen Förderung. Beim Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur sei die Zahl der Ladepunkte zum 1. Januar 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf 80.541 gestiegen, darunter 13.253 Schnellladepunkte.

