BUND fordert Gesetz gegen Verschwendung von Lebensmitteln

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts zunehmender Nahrungsknappheit in einigen Regionen der Welt fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) ein Gesetz gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. "In unserer Überflussgesellschaft landen Lebensmittel noch immer in großen Mengen in der Mülltonne", sagte der Vorsitzende Olaf Bandt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstag). Ein Gesetz müsse für die gesamte Produktionskette einschließlich der Landwirtschaft gelten.

Der Kampf gegen Verschwendung sei nicht allein Aufgabe der Verbraucher, sagte Bandt. "Alle Ebenen der Verarbeitungs- und Wertschöpfungskette sind kritisch zu hinterfragen. Das gilt besonders für Industrie und Handel." Künftig solle nur noch Nahrung hergestellt werden, "die natürliche Ressourcen schont - und am Ende auch wirklich gegessen wird". Infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine drohten weitere Versorgungsprobleme. In Deutschland benötige beispielsweise die Erzeugung von Milchprodukten extrem viel Energie./jbz/DP/stk