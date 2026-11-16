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Bund legt Nothilfe für Schweinehalter auf

BERLIN (dpa-AFX) - Steigende Kosten für Energie und Futter, aber niedrige Preise für das Fleisch: Für Schweinehalter ist die Lage aus Sicht der Bundesregierung angespannt. Der Bund legt deshalb ein Nothilfeprogramm auf. Es umfasst 25 Millionen Euro, mit denen zinsvergünstigte Darlehen für die Betriebe finanziert werden, wie Agrarminister Alois Rainer (CSU) mitteilte. Weitere 25 Millionen Euro fließen in ein entsprechendes Liquiditätsprogramm für dürregeschädigte Futterbaubetriebe.

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"Schweinehalter in Deutschland stehen massiv unter Druck. Doch wir lassen sie nicht allein", sagte Rainer. Gefordert seien auch Erzeuger, Verarbeiter, Handel und Verbraucher.

Zusammen mit bestehenden Liquiditätshilfen steht nach Ministeriumsangaben nun ein Darlehensvolumen von 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Unterstützt würden die Bauern auch beim Stallumbau und über eine EU-Krisenhilfe. Mit der Landwirtschaftlichen Rentenbank will das Ministerium Anfang Dezember einen Fahrplan vorstellen, wann die neuen Hilfen bereitstehen./bf/DP/jha

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