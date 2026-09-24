DAX 25.411 -0,7%ESt50 6.300 -0,4%MSCI World 4.939 -0,8%Top 10 Crypto 11,28 -3,0%Nas 26.936 -1,1%Bitcoin 73.840 -0,4%Euro 1,1387 +0,0%Öl 102,3 -0,7%Gold 4.293 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Bund macht Borken in NRW zu 'Küstenregion' - Land verärgert

BERLIN/BORKEN (dpa-AFX) - Der Kreis Borken im Münsterland ist bekannt für Pferde, Burgen und Schlösser - aber nicht fürs Meer. Die Nordsee ist sogar mehr als 150 Kilometer entfernt. Trotzdem listet eine Gesetzesnovelle des Bundes die Heimat von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) als "Küstenregion" auf. Das Bundesland ist sauer - denn es geht um Fördergelder für die Windkraft.

Werbung

Hintergrund: Der Bundestag behandelt am heutigen Donnerstag in erster Lesung die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Darin soll unter anderem festgelegt werden, dass Windkraft in Küstenregionen nicht mehr so stark gefördert wird wie in Gegenden, wo es weniger Wind gibt. In einer Anlage listet die aktuelle Gesetzesvorlage zahlreiche Städte aus Schleswig-Holstein oder Niedersachsen auf, die zur "Küstenregion" gehören sollen. Aus NRW taucht nur der Kreis Borken auf.

Bundestagsabgeordnete spricht von "Fehlentscheidung"

Ein Versehen? Die CDU-Bundestagsabgeordnete Anne König hat sich am Mittwoch nach eigenen Angaben zum wiederholten Mal an die Bundesregierung gewandt und Staatssekretär Frank Wetzel direkt angeschrieben ("höchste Priorität"). Es sei unverständlich, dass sämtliche Nachbarkreise der Region "Mitte Nord" zugeordnet würden - und nur Borken der "Küstenregion", so König. "Gerade in den gegenwärtigen Zeiten dürfen wir uns solche Fehlentscheidungen nicht erlauben."

Auch NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) schaltete sich ein. Sie kritisierte, dass der Bund bei der EEG-Novelle "seit Wochen das Feedback aus Ländern und Branchen praktisch ignoriert. So passieren vermeidbare Fehler". Die Causa Borken nannte Neubaur den "Gipfel des Unfugs". Wer den Kreis "absurderweise zur "Wind-Küstenregion" erklärt, verfehlt das Ziel eines wirtschaftlichen und kontinuierlichen Ausbaus der Erneuerbaren", sagte Neubaur der dpa.

Werbung

Landrat sorgt sich um Windenergieprojekte

Auch Borkens Landrat Kai Zwicker (CDU) bezeichnete die Küsten-Einordnung in den "Westfälischen Nachrichten" als "völlig absurd". Laut Zwicker könnten mindestens 15 geplante Windenergieprojekte von der Neueinstufung betroffen sein.

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums von Katherina Reiche (CDU) sagte der dpa, dass die Regionen aufgrund von Zahlen des Umweltbundesamts (UBA) zugeordnet worden seien. Dafür sei aus einem Windatlas die "Windhöffigkeit" der Gebiete herangezogen worden, also das durchschnittliche Windaufkommen. Außerdem habe man die Erträge bereits vorhandener Anlagen analysiert.

Warum es ausgerechnet rund um Borken mehr Wind geben soll als zum Beispiel im nördlichen Nachbarkreis Steinfurt, bleibt für die Bundestagsabgeordnete König schleierhaft. Sie hat beim Wirtschaftsministerium sämtliche Daten und Berechnungsgrundlagen erbeten./ola/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.