Bund mahnt konsequente Umsetzung der Beschlüsse zu Schulen an

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Seibert hat wegen der Pläne einzelner Bundesländer für eine frühzeitige Wiederaufnahme von Präsenzunterricht an den Schulen eine konsequente Umsetzung der Beschlüsse gefordert, die die Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) getroffen haben. "Es sollte nach Ansicht der Bundesregierung jetzt nicht um eine möglichst weite, extensive Auslegung der Beschlüsse gehen, sondern darum, dass wir alles tun, um diese Beschlüsse durchzuführen, durchzuhalten, und ihren Zweck damit zu erreichen", sagte Seibert.

Es gelte, die Zahl der Infektionen wirklich herunterzubekommen. Allen Beteiligten sei klar, wie wichtig Schule für das Leben von Kindern sei. "Aber es bleibt im Moment aufgrund der hohen Infektionszahlen keine andere Lösung,... als den Präsenzunterricht für eine Zeit aufzuheben." Es sei auch allen klar, dass in einer Phase, in der Öffnungen wieder möglich seien, Kitas und Schulen als erstes wieder geöffnet werden sollten. "In der derzeitigen Situation ist aus unserer Sicht eine konsequente Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse auch mit Blick auf die noch ansteckendere Virus-Variante... unerlässlich", betonte Seibert aber. "Das gilt auch für die Beschlüsse zu den Schulen."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2021 06:43 ET (11:43 GMT)