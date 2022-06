Bund plant für 3Q unverändertes Emissionsvolumen, aber Detailänderungen

Von Steffen Gosenheimer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund wird im dritten Quartal 2022 wie bereits in der im Dezember 2021 vorgestellten Jahresplanung vorgesehen den Kapitalmarkt mit Emissionen im Volumen von 53,5 Milliarden Euro in Anspruch nehmen und den Geldmarkt mit 53 Milliarden Euro. Änderungen gibt es nur im Detail, wie die zuständige Deutsche Finanzagentur am Dienstag mitteilte.

Das Volumen der für den 10. August geplanten Aufstockung der 30-jährigen Bundesanleihe mit Fälligkeit im August 2048 steigt um 0,5 auf 1,5 Milliarden Euro. Am 14. September wird die 30-jährige Bundesanleihe mit Fälligkeit im Juli 2044 um lediglich 1 Milliarde Euro aufgestockt und nicht die 30-Jährige mit Fälligkeit im August 2052 um 1,5 Milliarden Euro.

Außerdem wird der Kupon der 10-jährigen Bundesanleihe mit Fälligkeit im August 2032, die erstmalig am 6. Juli 2022 emittiert wird, auf 1,70 Prozent festgelegt.

Im Eigenbestand des Bundes wird das Volumen der inflationsindexierten Bundesanleihe mit Fälligkeit am 15. April 2046 mit Wirkung zum 1. Juli 2022 um 0,5 Milliarden Euro erhöht, um eine eventuelle Nachfrage zusätzlich zu den regulären Auktionen flexibel bedienen zu können.

Die Emissionsplanung für das vierte Quartal wird die Finanzagentur im September 2022 veröffentlichen.

