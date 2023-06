Bund senkt Mittelaufnahme im dritten Quartal um 14 Mrd EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund wird im dritten Quartal weniger Mittel aufnehmen als im Jahresausblick vom Dezember 2022 avisiert. Die geplante Mittelaufnahme wird um insgesamt 14,0 Milliarden Euro reduziert, am Kapitalmarkt sollen 4,0 Milliarden Euro weniger aufgenommen werden, am Geldmarkt 10,0 Milliarden weniger, wie die zuständige Finanzagentur am Dienstag mitteilte. Die Reduzierung sei im Wesentlichen auf einen geringeren Finanzierungsbedarf im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Bundes zur Bewältigung der Energiekrise zurückzuführen.

Zugleich konkretisierte die Agentur die Angaben für die aufzustockenden Benchmark-Anleihen im Zuge der angekündigten Multi-ISIN-Auktionen im 15- und 30-jährigen Laufzeitsegment.

Bei den Grünen Bundeswertpapieren soll am 30. August 2023 eine zusätzliche Auktion stattfinden. Damit sind im dritten Quartal zwei Auktionstermine (5. Juli 2023 und 30. August 2023) für Grüne Bundeswertpapiere vorgesehen. Die Bekanntgabe der in den Tendern angebotenen Wertpapiere erfolgt jeweils in der Woche vor der Auktion. Bei der Emission eines Grünen Bundeswertpapiers wird zeitgleich das konventionelle Zwillingswertpapier um den gleichen Betrag aufgestockt.

Die Änderungsdetails entnehmen Sie bitte der separat gesendeten "ÜBERSICHT/Emissionskalender Bund 3. Quartal 2023"

Die Aktualisierung/Bestätigung der Emissionsplanung für das vierte Quartal wird im September 2023 veröffentlicht.

June 27, 2023 04:00 ET (08:00 GMT)