Bund spannt Milliarden-Schutzschirm für Lieferantenkredite

--Staat übernimmt Garantien für 30 Milliarden Euro

--Über Hebelwirkung sollen 400 Milliarden Euro abgesichert sein

--Lob vom DIHK

(Neu: Reaktion DIHK)

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will Lieferantenkredite deutscher Unternehmen angesichts der Corona-Rezession besser sichern. Dazu werde gemeinsam mit den Kreditversicherern ein Schutzschirm in Höhe von 30 Milliarden Euro aufgespannt, teilten das Wirtschafts- und das Finanzministerium in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Versicherer beteiligten sich "substantiell", hieß es von den Ministerien. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) begrüßte die Maßnahme.

Laut Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ist dies ein weiterer wichtiger Baustein im Corona-Hilfspaket der Bundesregierung, um für einen reibungslosen Warenstrom zu sorgen. "Kreditversicherer können mit Hilfe des Schutzschirms bestehende Deckungszusagen weiter aufrechterhalten und auch neue übernehmen - trotz erheblich gestiegener Ausfallrisiken." Sein Kabinettskollege, Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), ergänzte, diese Krise sei für viele Unternehmen bedrohlich, weil sie keine Aufträge mehr erhielten. "Und wenn noch Aufträge da sind, ist ungewiss, ob der Kunde am Ende zahlen kann."

Kreditversicherer tragen einen Teil der Verluste

Konkret übernimmt der Bund für das laufende Jahr die 30-Milliarden-Euro-Garantie für Entschädigungszahlungen der Kreditversicherer. Durch die damit verbundene Hebelwirkung werde die Absicherung eines Geschäftsvolumens in Höhe von rund 400 Milliarden Euro erreicht. Die Kreditversicherer überlassen dem Bund 65 Prozent der Prämieneinnahmen 2020. Zudem tragen sie Verluste bis zu einer Höhe von 500 Millionen Euro selbst und übernehmen die Ausfallrisiken, die über die Garantie des Bundes hinausgehen.

"Kreditversicherungen sind für die Vorfinanzierung von Aufträgen - und dafür, dass Aufträge überhaupt erst zustande kommen - absolut neuralgisch", erklärte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Wenn dieses Instrument nicht funktioniere, dann würden die Lieferketten reißen. "Deshalb freuen wir uns darüber, dass die Bundesregierung das heute auf den Weg gebracht hat und unterstützen diese Maßnahme sehr", so Treier.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2020 08:53 ET (12:53 GMT)