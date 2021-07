Bund stockt Fördergeld für private Ladestationen weiter auf

Berlin (Reuters) - Wegen der starken Nachfrage nach privaten Ladesäulen für E-Autos stockt der Bund die Fördermittel erneut auf.

Insgesamt stehen für das Programm dafür jetzt 800 Millionen Euro zur Verfügung, teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch mit.

Für die sogenannten Wallboxen am Haus oder in Tiefgaragen sowie deren Installation können Privat-Haushalte 900 Euro Unterstützung bekommen. Das Programm musste bereits einmal aufgestockt werden, da es mehr Nachfrage als erwartet gibt. Laut Verkehrsministerium wurden bereits über 620.000 Ladepunkte beantragt. Täglich wurden im durchschnittlich 2500 Anträge eingereicht. Experten gehen davon aus, dass künftig etwa 80 Prozent der Ladevorgänge an privaten Stationen abgewickelt würden.