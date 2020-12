Bund stockt Start-up-Finanzierung um 1 Milliarde Euro auf

BERLIN (Dow Jones)--Die Start-up-Finanzierung soll weiter verbessert werden. Dazu soll der ERP/EIF-Dachfonds um 1 Milliarde auf 3,7 Milliarden Euro aufgestockt werden, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Der Fonds wird hälftig vom Europäischen Investitionsfonds (EIF) und dem vom Wirtschaftsministerium verwalteten ERP-Sondervermögen - also aus den Geldern des einstigen Marschall-Plans (für "European Recovery Program") - gespeist.

Die Milliarden-Aufstockung ist der dritte Schritt in wenigen Tagen, mit dem die Bundesregierung der angeschlagenen Start-up-Szene in der Corona-Krise entgegenkommt. Erst am Freitag kündigten die Ministerien Finanzen und Wirtschaft an, sowohl die Rahmenbedingungen für Mitarbeiterbeteiligungen bei Jungunternehmen verbessern zu wollen, um damit leichter internationale Fachkräfte anzulocken, als auch das 2 Milliarden Euro schwere Rettungspaket für Start-ups und kleine Mittelständler bis zum 30. Juni 2021 zu verlängern.

"Start-ups haben es in Deutschland allerdings häufig nicht leicht, Kapitalgeber zu finden", erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Deshalb übt der ERP/EIF-Dachfonds gerade auch in diesen schwierigen Zeiten eine besonders wichtige Ankerfunktion aus." Der Fonds investiert seit 2004 in Start-ups und wurde seitdem stetig erweitert.

