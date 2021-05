Bund testet voll digitale Einbuchung in Hotels

BERLIN (Dow Jones)--Geschäftsreisende sollen künftig ohne physischen Kontakt vollständig digital in Hotels einchecken können. Sie weisen sich demnach per Smartphone mit einer neuen entwickelten "ID-Wallet" aus, wie das Bundespresseamt mitteilte. Das Pilotprojekt der Bundesregierung ist zugleich der erste Anwendungsfall im neuen "Ökosystem digitaler Identitäten", in dessen Rahmen Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch mit Unternehmen ins Gespräch kommt.

Der virtuelle Check-in ist demnach bei der Deutschen Bahn AG, der Lufthansa AG, der Robert Bosch GmbH, sowie der BWI GmbH möglich. Diese stellen ihren Mitarbeitern jeweils einen digitalen Nachweis über die Rechnungsadresse ihrer Firma aus, während die Bundesdruckerei Nachweise basierend auf dem Personalausweis liefert. Beteiligt sind die Partner Steigenberger Hotels AG/Deutsche Hospitality, Motel One GmbH und Lindner Hotels AG. "Wir werden nur erfolgreich sein, wenn Staat und Wirtschaft Hand in Hand arbeiten und wir dazu bereit sind, alte Zöpfe abzuschneiden", erklärte Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU).

Die Bundesregierung strebt an, im Rahmen der EU-Vorgaben mehr digitale Identitätsnachweise zu ermöglichen. Am Aufbau des Identitätsökosystem arbeiten insgesamt 16 Unternehmen, darunter 7 Dax-Konzerne. Weitere Anwendungsfälle sollen am Mittwoch bei dem Treffen mit Merkel vorgestellt werden.

