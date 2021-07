Bund und betroffene Länder schließen Vereinbarung für Fluthilfen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund hat mit den vom Hochwasser betroffenen Ländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Sachsen eine Verwaltungsvereinbarung zur Hochwasserhilfe abgeschlossen. Das gaben das Finanz- und das Innenministerium bekannt. Der Bund beteilige sich an der zügigen Umsetzung der Soforthilfemaßnahmen der Länder. "An den bewilligten Soforthilfen der Länder beteiligt sich der Bund in Höhe von zunächst bis zu 400 Millionen Euro", erklärten die Ministerien in einer Mitteilung. "Ein Euro Landesmittel wird durch einen Euro Bundesmittel ergänzt."

Eine Deckelung der Gesamtsumme sei nicht vorgesehen. Die notwendigen haushaltsrechtlichen Schritte würden unverzüglich eingeleitet. Am 21. Juli hatte die Bundesregierung beschlossen, sich hälftig an den Soforthilfen der betroffenen Länder zu beteiligen. Sie hatte den Ländern zudem zugesichert, sich nach Abschätzung des Gesamtschadens auch am erforderlichen Wiederaufbau finanziell zu beteiligen und bundeseigene Infrastruktur zügig wiederherzustellen. Die Fluthilfemaßnahmen werden in den beiden Ministerien den Angaben zufolge jeweils durch einen neu eingerichteten Stab Hochwasserhilfe Bund koordiniert.

Der unter gemeinsamer Federführung zur Koordinierung der Wiederaufbauhilfe des Bundes für die Hochwasserschäden eingerichtete Staatssekretärsausschuss sei am 27. Juli zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Die Soforthilfen dienen laut den Angaben der zügigen Beseitigung unmittelbarer Schäden an Gebäuden, land- und forstwirtschaftlichen Produktionsmitteln, einschließlich der gewerblichen Wirtschaft, und der kommunalen und der wirtschaftsnahen Infrastruktur vor Ort sowie der Überbrückung von Notlagen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2021 10:29 ET (14:29 GMT)