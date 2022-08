Bund und KfW geben 1,2 Mrd Euro für Finanzierung von Tech Start-ups

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung und die staatliche Förderbank KfW stellen bis 2030 1,2 Milliarden Euro zur Finanzierung von schnell wachsenden und technologisch innovativen Start-ups zur Verfügung. Die Mittel sollen für gemeinsame Finanzierungen mit privaten Kreditgebern von jeweils 1 Million Euro bis 125 Millionen Euro über alle Wachstumsphasen fließen. Dabei sollen Kredite an Gründer gehen, die über belastbare und aussichtsreiche Geschäftsmodelle für das Wachstum ihrer neuen Unternehmen verfügen. Das Bundesfinanzministerium, das Bundeswirtschaftsministerium und die KfW erhoffen sich durch das Förderinstrument einen Ausbau des Venture Debt Markts.

Dazu wollen Bund und KfW das 2019 gestartete KfW-Programm "Venture Tech Growth Financing 1.0" (VTGF) in das "VTGF 2.0" weiterentwickeln. Es soll als Bindeglied zwischen Eigenkapital- und klassischer Fremdkapitalfinanzierung fungieren und ist laut Bundesfinanzministerium der "bisher einzige fremdkapitalbasierte Baustein innerhalb des Zukunftsfonds" des Bundes.

"Dieser ermöglicht es, gezielt innovative Unternehmen in der wichtigen Entwicklungsphase hin zu etablierten Unternehmen zu unterstützen - ohne dabei die Autonomie der Unternehmer einzuschränken", erklärte Carsten Pillath, Staatssekretär im Finanzministerium. "Das Programm stellt einen positiven Impuls sowohl für den bisher eher schwach ausgeprägten deutschen Venture Debt Markt als auch für das gesamte VC-Ökosystem in Deutschland dar."

Laut Wirtschaftsministerium ist das Ziel des Programms, dass sich für technologieorientierte Start-ups in jeder Phase der Unternehmensentwicklung Finanzierungsmöglichkeiten in Deutschland bieten. "Der Zukunftsfonds zielt dabei insbesondere auf die Stärkung des Finanzierungsangebots in der Wachstumsphase ab", erklärte Udo Philip, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. "Insbesondere in der späten Wachstumsphase ist Venture Debt für Start-ups oftmals attraktiv und stellt eine wichtige Brücke zwischen VC-Finanzierung und klassischer Fremdkapitalfinanzierung dar."

Laut dem Vorstandsvorsitzenden der KfW, Stefan Wintels, soll mit dem Projekt ein Beitrag zur Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft gelingen. Ein zentrales Element sei dabei die Weiterentwicklung des Förderangebots im Bereich Innovation und die Stärkung des Finanzierungs-Ökosystems für schnell wachsende Technologiefirmen. "Gleichzeitig ist die vermehrte Gewinnung von privatem Kapital eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Transformation", so Wintels.

