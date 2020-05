Bund und Länder beraten über Artenschutz bei Windkraft-Ausbau

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder wollen am 13. Mai über eine bessere Vereinbarung von Windenergie und Artenschutz beraten. Zu der Frage haben das Bundesumweltministerium, die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein Vorschläge vorgelegt, wie aus der vorläufigen Tagesordnung der Videokonferenz der Umweltminister hervorgeht. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte bereits im vergangenen Herbst gefordert, den Artenschutz entsprechend aufzuweichen.

Das lehnen zahlreiche Umweltverbände jedoch ab. Die Diskussion um den schleppenden Windenergieausbau dürfe "nicht auf den Artenschutz verkürzt werden", heißt es dazu in einem gemeinsamen Thesenpapier des Deutschen Naturschutzrings, Greenpeace und fünf weiterer führender Verbände. Stattdessen befürworten sie eine bundesweit einheitlichere Anwendung der Vorgaben. Wegen Unsicherheiten bei den Bewertungsmaßstäben komme es in den Genehmigungsverfahren bislang regelmäßig zu Verzögerungen.

Die Verbände warnen in dem Papier, dass aufgrund des massiven Einbruchs beim Zubau der Windkraft bis 2030 eine Ökostromlücke von mindestens 100 Terawattstunden zu erwarten sei. Dabei seien jedes Jahr mindestens 4 Gigawatt, mit Blick auf das Pariser Klimaabkommen sogar 7 Gigawatt zusätzlich nötig. In dem Papier wollen die Verbände etwa auch das Repowering, also die Modernisierung von Anlagen, erleichtern.

Die Umweltministerkonferenz unter dem Vorsitz Hessens diskutiert in der Videokonferenz neben besseren Artenschutz-Vorgaben auch Möglichkeiten zur Steigerung der Akzeptanz der Windkraft vor Ort. Hierzu hatte Altmaier unter anderem eine finanzielle Beteiligung der Anwohner vorgeschlagen.

May 12, 2020 09:26 ET (13:26 GMT)