Bund und Länder einigen sich auf Verschärfung der Corona-Regeln

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder haben sich am Donnerstag angesichts steigender Infektionszahlen auf eine landesweite Verschärfung der Corona-Regeln geeinigt. Großveranstaltungen werden bis Ende des Jahres verboten, zudem wird ein Mindestbußgeld für Maskenverweigerer in 15 Bundesländer erhoben.

Auch appellierten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder an die Bevölkerung, nicht notwendige Reisen in Risikogebiete zu unterlassen. Bei Verstoß drohen nicht nur Quarantäne, sondern auch finanzielle Konsequenzen. Es werde gesetzlich geregelt, dass es bei nicht notwendigen Reisen in Risikogebiete keine Kompensation für Einkommensausfälle geben werde, so Merkel.

Nicht verständigen konnten Bund und Länder sich auf eine Begrenzung der Teilnehmerzahl von Privatfeiern, wie sie vom Kanzleramt favorisiert worden war.

"Angesichts der gestiegenen Zahlen müssen wir noch einmal einen neuen Anlauf nehmen", erklärte Merkel. "Es ist (im Sommer) viel Urlaub, viel Mobilität möglich gewesen. Aber wir sehen, wo wir wachsam sein müssen." Besonders aufgrund von Reisen und bei Privatfeiern seien die Infektionszahlen gestiegen.

Nach fünfstündiger Beratung einigten sich die 16 Länderchefs und Merkel darauf, dass Großveranstaltungen über Ende Oktober hinaus bis zum 31. Dezember verboten werden. Deutschlandweit - mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt - droht Maskenverweigerern ein Bußgeld von mindestens 50 Euro.

Auch werden kostenlose Tests für Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten Mitte September eingestellt. Rückkehrer aus Risikoländern müssen sich ab Oktober für mindestens fünf Tage in Quarantäne begeben. Erst nach fünf Tagen kann die Quarantäne durch einen negativen Corona-Test beendet werden. Aktuell können Rückkehrer aus Risikogebiete die Quarantänepflicht durch einen negativen Corona-Test beenden, sofern er jünger als 48 Stunden ist.

(Mitarbeit: Petra Sorge)

August 27, 2020