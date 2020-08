Bund und Länder einigen sich nicht bei Feiern im Privatbereich

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street freundlich -- DAX leichter -- US-Notenbank ändert geldpolitisches Rahmenwerk -- Tiffany schreibt wieder schwarze Zahlen -- Delivery Hero, Fielmann, Aroundtown im Fokus

Gemeinsam mit Ford: Bosch erprobt fahrerloses Parken nun auch in den USA. USA: Wirtschaftseinbruch nicht ganz so schlimm wie gedacht. Billionen-Paket für die EU: Verhandlungen mit dem Parlament gestartet. Amazon führt in USA Einkaufswagen mit Scanner-Funktion ein. Rolls-Royce will Geschäftsteile abstoßen. Klagen zu angeblichen Amtspflichtverletzungen in VW-Affäre abgewiesen. Deutsche-Post-CEO bekräftigt Ziele 2020 und 2022.