Bund und Länder wollen Donnerstag schärfere Corona-Maßnahmen vereinbaren

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder wollen bereits am Donnerstag schärfere Corona-Beschränkungen beschließen. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert weiter sagte, vereinbarten Bund und Länder bei ihrem Gespräch am Dienstag außerdem, dass man bis Weihnachten 30 Millionen Impfungen verabreicht haben will. Auch wolle man zeitnah über eine allgemeine Impfpflicht entscheiden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen die Ministerpräsidentenkonferenz um eine Woche auf diesen Donnerstag vorziehen.

"Bund und Länder sind überzeugt, dass es zusätzlicher Maßnahmen bedarf, um die Zahl der täglichen Neuinfektionen zu senken und den Druck auf die Krankenhäuser möglichst bald wieder zu verringern", erklärte Seibert nach dem gut dreistündigen Gespräch. Es herrsche Einigkeit darüber, dass die vierte Welle der Pandemie zu einer äußerst ernsten, regional teilweise dramatischen Lage im Gesundheitssystem geführt habe, auf die Bund und Länder gemeinsam und entschlossen reagieren würden.

Bund und Länder bekräftigen das prioritäre Ziel, die Zahl der Impfungen deutlich auszuweiten. Bis Weihnachten sollen bis zu 30 Millionen Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich gemacht werden. Dafür solle der Kreis derjenigen, die Impfungen durchführen dürfen, deutlich ausgeweitet werden.

Im Kanzleramt wird zudem umgehend ein neuer Bund-Länder-Krisenstab eingerichtet unter Leitung von General Carsten Breuer, der die Koordinierung und Zusammenarbeit bei der Steuerung der Impfkampagne, bei Impfstofflieferung und -verteilung stärken soll.

Bund und Länder würden sich zudem mit den verschiedenen Vorschlägen befassen, wozu die Einführung umfangreicher Kontaktbeschränkungen vor allem für Ungeimpfte, auch bei privaten Zusammenkünften, die Ausweitung der 2G-Regeln auf den Einzelhandel und Einschränkungen bei Großveranstaltungen gehörten.

Außerdem solle neben einrichtungsbezogenen Impfpflichten auch eine zeitnahe Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht vorbereitet werden, erklärte Seibert.

Die Details dieser Regelungen sollen laut Seibert bis Donnerstag ausgearbeitet werden, um dann zu gemeinsamen Beschlüssen zu kommen.

