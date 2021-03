Bund verbessert Corona-Hilfen für Brauereigaststätten, Vinotheken

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat für Brauereigaststätten, Vinotheken von Weingütern und Straußwirtschaften den Zugang zu den November- und Dezember-Hilfen verbessert und vereinfacht. Bei Unternehmen mit angeschlossener Gaststätte sei der Gaststättenanteil künftig unabhängig von den Umsätzen des restlichen Unternehmens antragsberechtigt, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch.

Darauf hat sich die Bundesregierung in Abstimmung mit dem Freistaat Bayern verständigt. Gaststätten, die an ein Unternehmen, wie beispielsweise an eine Brauerei, angeschlossen sind, werden nun bei der Antragsberechtigung für die November- und Dezember-Hilfe so behandelt, als handele es sich um eigenständige Unternehmen. Der Gaststättenteil ist unabhängig vom restlichen Unternehmen und damit ebenso wie andere Gaststätten antragsberechtigt.

"Das ist ein wichtiges Signal, da viele Brauereigaststätten oder Vinotheken weiter stark unter den aktuellen Corona-Beschränkungen leiden", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht in den verbesserten Hilfen einen wichtigen Erfolg für die bayerischen Brauereigaststätten. "Die Brauereigaststätten stehen für unser Lebensgefühl und prägen Bayerns Kulturlandschaft", sagte der CSU-Politiker. "Der jetzt erleichterte Zugang zur November- und Dezember-Hilfe wird ihnen helfen, die schwere Belastung durch die Corona-Pandemie zu lindern."

Die Antragstellung für die November- und Dezember-Hilfe ist bis Ende April möglich. Unternehmen können Zuschüsse in Höhe von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahreszeitraum erhalten.

