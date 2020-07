Bund verdreifacht Corona-Forschungsmittel auf 45 Millionen Euro

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund verdreifacht die Mittel für die Erforschung des Coronavirus. Das Forschungsministerium teilte mit, dass insgesamt 45 Millionen Euro investiert würden. Davon profitieren knapp 90 Projekte, sagte Ministerin Anja Karliczek (CDU). "Die geförderten Vorhaben decken ein breites wissenschaftliches Spektrum ab: Sie reichen von Grundlagenforschung über klinische Studien bis hin zur Analyse ethischer, rechtlicher und sozialer Fragestellungen im Zusammenhang mit der Pandemie", so Karliczek.

Damit die Projekte in dieser Ausnahmesituation so rasch wie möglich starten konnten, galten für den Förderaufruf vom 3. März besondere Bedingungen, so das Ministerium. In einem schnellen Verfahren seien weit über 500 Projektideen begutachtet worden.

