Bund veröffentlicht ersten Wirkungsbericht für Grüne Bundeswertpapiere

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund hat in einem ersten Wirkungsbericht für Grüne Bundeswertpapiere die Auswirkungen auf Klima, Umwelt und Natur der im Jahr 2020 erstmals begebenen Papiere dargelegt. Den Emissionserlösen in Höhe von 11,5 Milliarden Euro wurden demnach zahlreiche Förderprogramme aus 65 Haushaltstiteln des Bundeshaushalts 2019 zugeordnet, wie das Finanzministerium mitteilte. Der Wirkungsbericht stelle detailliert dar, welchen Beitrag die grünen Ausgaben unter anderem zum Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel, die Verminderung der Umweltverschmutzung aber auch zum Schutz der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme leisteten.

Die im Verkehrssektor mitfinanzierten Neu- und Ausbauprojekte im Bereich Schiene und Wasserstraßen tragen laut den Angaben zu einer jährlichen Emissionsminderung von über 1,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr nach Fertigstellung der Maßnahmen bei. Mit Schieneninvestitionen in das Bestandsnetz in Höhe von 4,15 Milliarden Euro sei ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt des Schienennetzes geleistet worden. Erneuert worden seien 1.105 Kilometer Gleise, 1.417 Weichen und 289 Brücken.

Mit den Ausgaben im Bereich der Elektromobilität wurden laut den Angaben unter anderem mehr als 69.000 E-Fahrzeuge, knapp 2.900 Ladevorrichtungen und 840 Forschungsvorhaben gefördert. Für die Programme zur Förderung erneuerbarer Energien und Steigerung der Energieeffizienz werde eine jährliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen von etwa 1,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten berichtet.

In der internationalen Zusammenarbeit wurden laut dem Bericht mit über 2,9 Milliarden Euro nahezu 2.000 Vorhaben finanziert oder mitfinanziert, zum Beispiel, um Entwicklungs- und Schwellenländer in ihrem Übergang zu ökologisch nachhaltigeren Volkswirtschaften und Gesellschaften zu unterstützen. Zudem seien über 4.500 Forschung- und Entwicklungsvorhaben unterstützt worden, um Bildung und Innovationen zu Klima- und Umweltbelangen zu ermöglichen.

Mit der Emission Grüner Bundeswertpapiere leiste der Bund einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Marktes für nachhaltige Anleihen. "Er zeigt damit gerade auch für andere Emittenten, dass Klima-, Umwelt- und Naturschutz wirkungsvoll und vorteilhaft finanziert werden können", erklärte das Ministerium. Mit einer weiteren Aufstockung einer 10-jährigen Grünen Bundesanleihe im vierten Quartal solle das Emissionsvolumen Grüner Bundeswertpapiere in diesem Jahr auf insgesamt 14,5 Milliarden Euro ausgebaut werden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2022 05:52 ET (09:52 GMT)