DAX23.684 -0,5%Est505.891 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 -0,6%Nas22.930 +0,1%Bitcoin61.069 +0,8%Euro1,1702 +0,2%Öl100,3 +6,4%Gold4.727 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt -- Dow leichter -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Nike, Palantir, DroneShield, TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
nVent Electric überzeugt mit Wachstumszielen bis 2028 nVent Electric überzeugt mit Wachstumszielen bis 2028
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingebracht NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bund weckt Hoffnung auf ICE-Bahnhof am Flughafen München

13.04.26 15:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
169,60 EUR -0,10 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
7,70 EUR -0,31 EUR -3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung macht dem Münchner Flughafen und der Staatsregierung Hoffnungen auf den Bau des seit über 30 Jahren fehlenden Fernbahnhofs am zweitgrößten deutschen Airport. Bei der Eröffnung eines Erweiterungsbaus für bis zu sechs Millionen zusätzliche Passagiere kündigte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zunächst an, den Flughafen mit zusätzlichen Regionalzügen und S-Bahnen "weit besser" an den Hauptbahnhof München anzuschließen. Darüber hinaus prüft der Bund aber auch das vom Flughafen und Freistaat Bayern eingebrachte weitergehende Konzept. "Es wird geprüft, die Fernverkehrsanbindung des Flughafens weitgehend zu berücksichtigen", sagte Schnieder dazu. Diese Prüfung soll voraussichtlich im Sommer abgeschlossen sein.

Staatsregierung will mehr als nur Ankündigungen

Finanzminister Albert Füracker (CSU) nahm den Ball sofort auf: "Sagen Sie uns, wann wir damit rechnen können, an die Umsetzung zu gehen", sagte der CSU-Politiker, der dem Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft vorsteht. Anders als in Frankfurt hat der Münchner Flughafen keinen Fernbahnhof, an dem schnelle ICE-Züge halten könnten. Ursprünglich wurde der Flughafen in den 1980er Jahren zwar mit Fernbahnhof geplant, doch letzterer wurde nicht gebaut. Zweites Dauerthema am Münchner Flughafen ist der von Umweltschützern und Grünen abgelehnte Bau einer dritten Startbahn, dieses Reizthema spielte bei der Feier aber keine Rolle.

Neubau vergrößert Kapazität des Flughafens

Anlass der Feier war die Vollendung eines der größten Bauprojekte der vergangenen Jahre im deutschen Luftverkehr: Der nach sieben Jahren Bauzeit fertiggestellte Erweiterungsbau des ersten Terminals schafft Raum für bis zu sechs Millionen zusätzliche Passagiere im Jahr. Das entspricht in etwa der Kapazität des Flughafens Hannover. Ministerpräsident Markus Söder (CDU) sprach von einem "weiteren Meilenstein in der Entwicklung Bayerns". In Betrieb geht das 665 Millionen Euro teure Bauwerk allerdings erst in einer Woche. "360 Meter lang ist unser neuer Pier und bietet Platz für bis zu zwölf Flugzeuge, die hier gleichzeitig abgefertigt werden", sagte Flughafenchef Jost Lammers.

Die Bauarbeiten an dem nun eröffneten "Terminal 1 - Pier" hatten 2019 begonnen und hätten eigentlich bereits 2023 oder 2024 abgeschlossen werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich der Bau jedoch nicht nur, sondern wurde auch erheblich teurer: Die ursprünglichen Planungen lagen bei unter 500 Millionen Euro.

Extra Fluggastbrücke für den A380

Gedacht ist der Erweiterungsbau für den stark wachsenden Interkontinentalverkehr. Eigens für das weltgrößte Passagierflugzeug Airbus (Airbus SE) A380 ist das Ein- oder Aussteigen über zwei Etagen auf drei Fluggastbrücken möglich. Vom Terminal eins fliegen die nicht zum Lufthansa-Konzern oder deren Partnern zählenden Fluggesellschaften.

Die nächste Erweiterung des nach Frankfurt zweitgrößten deutschen Flughafens ist bereits geplant: Die Lufthansa will am zweiten Terminal Platz für bis zu zehn Millionen weitere Flugäste schaffen. Die Fluggesellschaft ist Mitbetreiberin des zweiten Terminals und will dort bis 2035 einen weiteren Neubau mit Kapazität für bis zu 10 Millionen Passagiere hochziehen. Im vergangenen Jahr starteten und landeten in München gut 43 Millionen Fluggäste./cho/DP/jha

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
08:21Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.04.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:21Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.04.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
19.03.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen