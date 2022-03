Bund will Brücken deutlich schneller modernisieren

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mit einem "Zukunftspaket leistungsfähige Autobahnbrücken" will Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eine deutliche Beschleunigung bei der Brückenmodernisierung erreichen. "Es ist um die Brücken, insbesondere die Autobahnbrücken in Deutschland nicht gut bestellt", sagte Wissing bei einer Pressekonferenz nach dem ersten "Brückengipfel", den das Ministerium mit Bauwirtschaft, Verwaltung, Ländern sowie Natur- und Umweltschutzverbänden abgehalten hatte. Eine von ihm in Auftrag gegebene Brückenbilanz zeige, dass viele Brücken saniert und modernisiert werden müssten.

Wissing erklärte, um zu priorisieren, gelte ab sofort als neues Kriterium der sogenannte Traglastindex, der die strukturellen Eigenschaften eines Tragwerks bewerte. Im Autobahnnetz würden zudem für den Gesamtverkehr in Deutschland besonders wichtige Korridore festgelegt. Dabei handele es sich um bedeutsame, überwiegend hoch belastete Transitstrecken mit einer Gesamtlänge von etwa 7.000 Kilometern. Dieses "Brückenmodernisierungsnetz" werde vordringlich angegangen. Von rund 4.000 modernisierungsbedürftigen Brückenbauwerken sind laut Wissing bereits 1.300 in Bearbeitung. "Es geht also noch um etwa 2.700 Bauwerke, die wir wirklich neu angehen müssen."

Ziel sei, bis etwa 2030 ein zusammenhängendes Kernnetz von besonders wichtigen Autobahnabschnitten durchgängig mit leistungsfähigen Brücken herzurichten. Die Autobahn GmbH wolle schrittweise die Zahl der fertig modernisierten Brücken von bisher 200 auf 400 Brücken pro Jahr erhöhen. In weniger als zehn Jahren sollten alle rund 4.000 Brücken verstärkt oder erneuert werden.

Steigerung um 1 Milliarde Euro geplant

Wissing betonte, der Bund stelle die erforderlichen finanziellen Erhaltungsmittel für die Bundesautobahnen zur Verfügung. Von derzeit rund 4,5 Milliarden Euro pro Jahr sei eine schrittweise Erhöhung auf 5,7 Milliarden im Jahr 2026 angestrebt, wovon ab 2026 rund 2,5 Milliarden Euro in die Modernisierung von Brücken fließen sollten. Das ist laut Wissing "eine Steigerung um 1 Milliarde Euro gegenüber heute". Für mehr Planungssicherheit solle mit der Autobahn GmbH des Bundes erstmals eine überjährige Finanzierungsvereinbarung geschlossen werden.

Auch sollten Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, wo möglich soll laut Wissing eine Standardisierung greifen. Unter anderem würden die bisherigen Prüfungs- und Bewertungsverfahren durch neue digitale Methoden der Bauwerksdiagnostik ergänzt. Die Digitalisierung biete die besten Möglichkeiten, Planungs- und Genehmigungsverfahren einfacher und schneller zu gestalten. So könnten Schnittstellen eingespart sowie Entscheidungswege beschleunigt werden. Zudem soll nach den Plänen das Fernstraßen-Bundesamt gestärkt und "als moderne Behörde mit hoher Digitalkompetenz aufgebaut" werden.

Das deutsche Baugewerbe hat bei der Veranstaltung im Verkehrsministerium nach eigenen Angaben einen "Masterplan Brücken" gefordert, um ein langwieriges Planfeststellungsverfahren bei Ersatzneubauten zu verhindern. Nur so könne "der drohende Brückenkollaps abgewendet werden", hatte der Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Reinhard Quast, erklärt. Die mittelständischen Unternehmen des deutschen Baugewerbes seien in der Lage, ihren Beitrag zu einer effektiven Brückenmodernisierung zu leisten, damit Deutschlands bedeutsame Verkehrsinfrastruktur am Laufen gehalten werden könne. Quast hatte auch eine Beschleunigung der Verfahren gefordert.

