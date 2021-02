Bund will Investitionen in Green Bonds fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund will das Programm der KfW-Förderbank für grüne Anleihen weiterführen. Das Green-Bond-Portfolio habe die Zielmarke von 2 Milliarden Euro erreicht und soll nun auf einem Niveau von 2 bis 2,5 Milliarden Euro verstetigt werden, wie das Bundesumweltministerium mitteilte. Künftig soll die Bank in ihre Anlageentscheidungen auch verstärkt die Ausrichtung der Emittenten selbst in puncto Klimaschutz und Nachhaltigkeit einbeziehen.

"Die Entwicklung in den letzten Jahren zeigt: Das Interesse von Investoren an ökologisch nachhaltigen Finanzanlagen ist groß", erklärte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth (SPD). "Investoren, die ihre Mittel wirkungsorientiert anlegen möchten, benötigen ein Angebot, das einem grünen Anspruch auch tatsächlich gerecht wird." Zugleich seien Green Bonds ein wichtiges Instrument zur Hebelung der immensen Mittel, die weltweit für den Übergang zu einer umweltgerechten und klimaneutralen Wirtschaft mobilisiert werden müssten.

Kfw-Kapitalmarktvorstand Bernd Loewen betonte, Bonds ermöglichten den vertieften Dialog zwischen einer Vielzahl von Stakeholdern über die notwendige Transition der Wirtschaft zur Klimaneutralität in 2050. Die KfW fördert seit April 2015 im Auftrag des Umweltministeriums Vorhaben für Klimaschutz und -anpassung, Ressourcenschonung und Umweltschutz durch derartige Investitionen.