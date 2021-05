Bund will nachhaltigen Konsum stärken - auch bei sich selbst

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat sich auf ein breites Maßnahmenbündel zur Stärkung des nachhaltigen Konsums geeinigt. Noch bis Sommer 2021 soll dazu eine Verwaltungsvorschrift verabschiedet werden, die die Beschaffung klimafreundlicher Produkte und Dienstleistungen für die Bundesebene regelt, teilte das Bundespresseamt in Berlin mit. Der zuständige Staatssekretärsausschuss hatte in seiner Sitzung am gestrigen Montag insgesamt 45 Maßnahmen und Ziele beschlossen.

Ziel ist es, den konsumbezogenen Ausstoß von Treibhausgasen pro Einwohner in Deutschland bis 2030 zu halbieren. Die überarbeiteten Maßnahmen betreffen die Bereiche Mobilität, Wohnen und Haushalt, Ernährung, Arbeit und Büro, Bekleidung sowie Freizeit und Tourismus. Teil des Programms sind etwa bessere Informationen über Energieverbräuche, die nachhaltige Entwicklung des Gebäudebestandes oder neue Umwelt- und Sozialzeichen im Online-Handel.

Mit Blick auf die Festlegungen in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, der Agenda 2030 der Vereinten Nationen aber auch des European Green Deal müsse es darum gehen, die negativen Sozial- und Umweltwirkungen des Konsums zu begrenzen, so der Staatssekretärsausschuss.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2021 07:24 ET (11:24 GMT)