Bund will Wohngeld 2020 erhöhen - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Das Wohngeld für Geringverdiener soll übernächstes Jahr steigen. Das geht laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland aus der Beschlussvorlage für den "Wohngipfel" am Freitag in Berlin hervor. "Mit einer Wohngeldreform 2020 soll das Leistungsniveau und die Reichweite des Wohngeldes gestärkt werden", heißt es in dem Papier demnach. So könnten die Entlastungswirkung des Wohngeldes erhalten und einkommensschwache Haushalte bei den Wohnkosten unterstützt werden.

Laut der Beschlussvorlage sollten in Deutschland bis zum Jahr 2021 mehr als 100.000 neue Sozialwohnungen gebaut werden. Für den Zeitraum 2018 bis 2021 sagt der Bund den Ländern demnach zu, ihnen "mindestens fünf Milliarden Euro" für den Bau von Sozialwohnungen zur Verfügung zu stellen. Zudem wolle der Bund weitere Veränderungen im Mietrecht auf den Weg bringen. so solle es gesetzliche Mindestanforderungen an die standardisierte Gestaltung von Mietspiegeln geben. Der Betrachtungszeitraum für die ortsübliche Vergleichsmiete werde von vier auf sechs Jahre erweitert.

Darüber hinaus kündigt die Bundesregierung den Angaben zufolge an, die Wohnungsbauprämie für Bausparer attraktiver zu gestalten. "Dazu wollen wir die Einkommensgrenzen an die allgemeine Einkommens- und Preisentwicklung anpassen und den Prämiensatz erhöhen", heißt es.

Kritik von Sozialverbänden

Am Freitag treffen sich Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen, der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Mieterbunds, der Gewerkschaften und der Bauwirtschaft, um über Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum zu beraten. Ein Bündnis aus Mieter- und Sozialverbänden und Gewerkschaften hat aber die von der Regierung geplanten Maßnahmen bei Steuerförderungen und im Mietrecht bereits als wirkungslos kritisiert und stattdessen "deutliche mietrechtliche Veränderungen" gefordert, um die Bestandsmieten zu garantieren.

Auch andere Verbände forderten mehr Anstrengungen beim sozialen Wohnungsbau. "Wohnungsnot ist zu einer sozialen Wirklichkeit geworden, die gesellschaftspolitisches Konfliktpotenzial birgt", warnte Caritas-Präsident Peter Neher. Mindestens ein Viertel der von der Regierung geplanten zusätzlichen 1,5 Millionen Wohnungen müssten "mit Sozialbindung" sein. Das Deutsche Baugewerbe stellte klar: Die Kapazitäten für mehr Wohnungen seien "vorhanden".

Die Wohnungswirtschaft reagierte allerdings kritisch auf den Beschluss des Kabinetts für eine Sonderabschreibung zur Förderung des Wohnungsbaus. Die bis Ende 2021 befristete Abschreibung soll demnach zusätzlich zur linearen Abschreibung über vier Jahre 5 Prozent pro Jahr betragen. "Hinter der richtigen Idee, den bezahlbaren Wohnungsbau auch steuerlich fördern zu wollen, steckt leider ein nicht ganz passendes Mittel", sagte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Axel Gedaschko.

Die Maßnahme ist Teil einer von der Regierung gestarteten Wohnraumoffensive, mit der zusätzlich insgesamt 1,5 Millionen neue Wohnungen und Eigenheime gebaut werden sollen.

