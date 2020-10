Bund zahlt 31 Millionen Euro an Thomas-Cook-Geschädigte

Aktien in diesem Artikel

BERLIN (Dow Jones)--Im Zuge der Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook hat der Bund bereits Millionen-Zahlungen an geschädigte Kunden bewilligt. In 21.100 Fällen wurden Ausgleiche im Volumen von 31,324 Millionen Euro ausgezahlt oder stehen kurz vor der Auszahlung, teilte das Justizministerium in Berlin mit. Für die freiwillige Zahlung der Bundesregierung hatten sich insgesamt 89.000 Betroffene angemeldet. Einige Anträge seien bislang jedoch nicht vollständig, bei anderen dauere die Prüfung noch an.

Noch bis zum 15. November können geschädigte Pauschalreisende von einem der Unternehmen der Thomas-Cook-Gruppe sich auf der Internetseite des Ministeriums für das Verfahren registrieren. Die deutsche Thomas Cook war durch die Pleite des britischen Mutterkonzerns im vergangenen Jahr in die Krise gerutscht und hatte Insolvenz angemeldet.

Die Haftung für den Kundengeldabsicherer, die Zurich-Versicherung, war aber pro Geschäftsjahr gesetzlich auf 110 Millionen Euro begrenzt. Daher kommt die Zurich nicht für alle geltend gemachten Ansprüche auf - sie erstattet den Kunden nur 17,5 Prozent. Die Bundesregierung hatte daraufhin zugesagt, nicht erstattete Kosten der Pauschalreise und etwaige insolvenzbedingte Verpflegungs-, Unterkunfts- oder Transportausgaben für die Urlauber zu übernehmen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2020 11:05 ET (15:05 GMT)