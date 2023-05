Bundesagentur für Arbeit gibt Mai-Statistik bekannt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) ihre Arbeitsmarktstatistik für Mai vor. Fachleute erwarten, dass die Frühjahrsbelebung wie in den Vormonaten eher schwach ausgefallen, der Arbeitsmarkt dennoch stabil geblieben ist. Der Stichtag für die aktuellen Zahlen war der 11. Mai.

Die Inflation und die hohen Energiepreise drücken seit Monaten die Konsumlaune in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt sank nach Angaben des Statistischen Bundesamtes das zweite Quartal in Folge. Eine Wende erwarten die Fachleute so schnell nicht.

Das hinterlässt auch Spuren auf dem Arbeitsmarkt: So sank die Zahl der Arbeitslosen im April nur minimal um 8000 auf 2,586 Millionen - ein Jahr zuvor lag der Rückgang noch bei 53 000. Die Arbeitslosenquote stagnierte bei 5,7 Prozent.

Üblicherweise geht die Arbeitslosigkeit im Frühjahr zurück, weil Unternehmen nach dem Winter wieder mehr Arbeitskräfte suchen. Die Frühjahrsbelebung ist aber unter anderem abhängig von der wirtschaftlichen Lage und dem Wetter - und fällt somit von Jahr zu Jahr unterschiedlich aus.

Nach einer Trendumkehr sieht es aktuell nicht aus: Dem Arbeitsbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg zufolge ist in den nächsten drei Monaten mit einer Zunahme der Arbeitslosigkeit und zugleich mit einem Beschäftigungszuwachs zu rechnen. Die Zahl der offenen Stellen liegt nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit nach wie vor auf hohem Niveau, geht seit einem Jahr aber stetig zurück./igl/DP/jha