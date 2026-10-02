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Bundesagentur für Arbeit meldet technische Störung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Online-Dienste der Bundesagentur für Arbeit (BA) sind von einem IT-Problem betroffen und funktionieren teilweise nicht. Das sagte eine Sprecherin der Behörde. Zuerst hatte "Welt" berichtet. Betroffen sei auch die Arbeitslosmeldung. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Analyse des Fehlers", sagte die Sprecherin.

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Die Ursachenforschung innerhalb der Behörde konzentriere sich zunächst auf eine interne technische Störung für das temporäre IT-Problem. Grundsätzlich könnten auch externe Einflüsse nicht völlig ausgeschlossen werden. Dies sei aber nicht die erste Priorität bei der Fehlersuche./dm/DP/he

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