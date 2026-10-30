DAX 26.040 +1,3%ESt50 6.207 +0,6%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,46 -2,2%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 70.238 +0,7%Euro 1,1183 -0,1%Öl 116,5 +1,4%Gold 3.995 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Bundesagentur gibt Arbeitsmarktzahlen für Oktober bekannt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft wächst, die Prognosen auch für den Arbeitsmarkt werden allmählich wieder etwas optimistischer. Doch wie schnell kommt die Besserung tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt an? Die Bundesagentur für Arbeit legt am Freitag ihre Oktober-Statistik vor und wird darin zeigen, wie die aktuelle Lage bei Arbeitslosigkeit und bei der Beschäftigung aussieht.

Werbung

Normalerweise sinkt die Arbeitslosigkeit im Oktober, weil üblicherweise eine gewisse Herbstbelebung zum Tragen kommt. Im September war die Zahl der Arbeitslosen mit 2,994 Millionen knapp unter die Marke von drei Millionen gerutscht. Arbeitsmarktexperten erwarten einen weiteren, saisonal bedingten Rückgang, der aber moderat ausfallen werde.

Blick auf den Ausbildungsmarkt

Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles, will diesmal auch einen detaillierten Blick auf die Situation auf dem Ausbildungsmarkt werfen. Ein Großteil der Verträge für das neue Ausbildungsjahr ist inzwischen unter Dach und Fach, dennoch wird weiter vermittelt. Zuletzt hatten sich Probleme aufgetan - entweder waren passende junge Leute regional zu weit entfernt, oder ihre Qualifikation passte nicht zur Lehrstelle. So blieben Stellen unbesetzt, aber auch Bewerber unversorgt./dm/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.