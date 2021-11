Bundesagentur stellt Arbeitsmarktstatistik für November vor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Dienstag ihre Statistik für den Arbeitsmarkt im November vor. Volkswirte gehen davon aus, dass sich die Arbeitslosigkeit verringert haben dürfte - jedoch in deutlich verlangsamtem Tempo im Vergleich zu der rasanten Erholung im Sommer. Die Furcht der Verbraucher vor einem erneuten Lockdown, die Lieferengpässe in der Industrie und die hohen Preise vor allem für Energie hätten der Konjunktur zu schaffen gemacht und seien auch auf dem Arbeitsmarkt zu spüren, hieß es im Vorfeld.

Auch das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gab leicht nach - zeigt aber immer noch eine gute Lage auf dem Arbeitsmarkt. Für das Barometer werden alle Arbeitsagenturen in Deutschland zu ihren Einschätzungen für die nächsten drei Monate befragt. Im Oktober waren der Bundesagentur zufolge 2,377 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos gemeldet, 88 000 weniger als im September und 383 000 weniger als im Oktober 2020./dm/DP/ngu