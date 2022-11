Bundesamt berichtet über Entwicklung der Exporte im September

WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutschlands Exporteure haben sich trotz aller Krisen zuletzt robust gezeigt. Nach einem schwachen Juli zogen die Ausfuhren von Waren "Made in Germany" im August wieder an. Wie sich die exportorientierte Industrie im September geschlagen hat, darüber informiert das Statistische Bundesamt an diesem Mittwoch (8.00 Uhr). Im August hatte die deutschen Exporte in wichtige Absatzmärkte wie die USA und China zugelegt. Ende Oktober stellte das Ifo-Institut fest: Die Stimmung unter den Exporteuren habe sich leicht verbessert. Die Lage bleibe jedoch schwierig: Hohe Energiepreise, Probleme in den Lieferketten und die Eintrübung der Weltwirtschaft belasten.

Weitere Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung präsentieren der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Der DIHK veröffentlicht in Berlin (9.30 Uhr) seine Herbst-Konjunkturumfrage, der VDMA stellt in Frankfurt/Main seine Erhebung zu den Auftragseingängen der Branche im September vor./ben/DP/he