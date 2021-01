Bundesamt genehmigt sofortigen Weiterbau von Nord Stream 2

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat dem Konsortium Nord Stream 2 AG grünes Licht für einen unmittelbaren Weiterbau der Gaspipeline in deutschen Gewässern gegeben. Die Genehmigung betrifft zwei Rohrleitungen in der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) in der Pommerschen Bucht - die eine davon ist 16,5 Kilometer lang und die andere 13,9 Kilometer. Das neue Zeitfenster sei "aufgrund unvorhersehbarer Verzögerungen außerhalb der deutschen AWZ" erforderlich geworden, erklärte die Behörde. Wegen US-Sanktionsdrohungen liegen die Arbeiten im Wesentlichen auf Eis.

Damit kann die Tochter des russischen Gazprom-Konzerns bereits jetzt - "von Ende September bis Ende Mai" - mit dem Weiterbau starten und nicht erst ab Mai. Die Nord Stream 2 AG hatte bereits im Juli 2020 bei dem maritimen Bundesamt beantragt, eine 2018 erteilte Baugenehmigung zu ändern. Der Antrag betrifft laut BSH ein ankerpositioniertes Schiff. Das Pipeline-Konsortium musste auf dieses aus Russland stammende Spezialschiff zurückgreifen, nachdem die Schweizer Firma Allseas ihr Verlegeschiff wegen der US-Sanktionsdrohungen zurückgezogen hatte.

Um Seevögel zu schützen, begrenzte die Behörde die Verlegearbeiten in der Ostsee jedoch. Bis Ende Mai sind maximal 30 Tage pro Bauphase erlaubt, der jeweils eine Pause von mindestens 14 Tagen folgen muss. Umwelt- und Naturschutzverbände hatten einen kompletten Baustopp gefordert. Das BSH argumentiert jedoch, dass die Störwirkung "räumlich begrenzt" sei. Die Strecke liege nicht nur am Rand eines Vogelschutzgebietes, das zudem nur Wassertiefen von rund 20 Metern aufweise. Auf 10 Kilometern verlaufe die Pipeline auch durch ein Gebiet, wo wegen intensiven Schiffsverkehrs nur relativ wenige Rastvögel anzutreffen seien. Zudem seien die Installationsschiffe sehr langsam.

Ein Sprecher von Nord Stream 2 AG hatte zuvor angekündigt, man werde für einen weiteren Bauabschnitt in dänischen Gewässern "zunächst die technische Ausrüstung prüfen". Das Unternehmen habe von der Dänischen Maritimen Agentur (DMA) die Genehmigung, ab dem heutigen Freitag (15. Januar) "mit den Arbeiten zu beginnen", sagte er im Handelsblatt. "Das heißt aber nicht, dass wir am Freitag auch die Verlegung von Rohren wieder aufnehmen."

Auf Anfrage von Dow Jones Newswires verwies der Sprecher auf die Bekanntmachung für Seefahrer der Dänischen Schifffahrtsbehörde. Demnach seien zunächst vorbereitende Arbeiten und Tests nötig, bevor die eigentliche Verlegung beginne. So ordnet die DMA in der Mitteilung an, um die Gaspipeline auch eine 200 Meter weite Schutzzone zu errichten.

Nord Stream 2 wird vom russischen Gazprom-Konzern angeführt, der die Hälfte der Finanzierung des 9,5-Milliarden-Euro-Projekts aufbringt. Zu den deutschen Finanzbeteiligten gehören Wintershall und der Energieversorger Uniper.

