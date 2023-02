Bundesamt: Integrationskurse so gut besucht wie nie zuvor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - In Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Menschen wie nie zuvor Kurse für Zuwanderer begonnen - vorrangig zum Erwerb der deutschen Sprache und von Kenntnissen über das Land. Mehr als 500 000 Zuwanderer hätten an solchen Kursen teilgenommen, sagte der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Hans-Eckhard Sommer, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Nürnberg. Die Zahl bedeute eine Verdoppelung im Vergleich zu 2021, sagte Sommer. "Es ist uns gelungen, dies gewaltig zu skalieren", betonte er am Tag vor einem Flüchtlingsgipfel des Bundesinnenministeriums.

Allein bei den Integrationskursen sei die Zahl der Teilnehmer auf 340 000 gewachsen. "Das sind drei Mal so viele wie im Vorjahr", sagte Sommer. Das liege vor allem an den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Von den etwa eine Million eingereisten Ukrainerinnen und Ukrainern hätten alleine 200 000 an den Integrationskursen teilgenommen - vor allem Frauen.

Dem Bundesamt stünden für die Förderung der gesamten Spracherwerbs-Programme - vom niedrigschwelligen Orientierungskurs über Integrationskurse bis zu Berufssprachkursen - jährlich rund eine Milliarde Euro zur Verfügung, sagte Sommer. Die Qualität der Kurse habe in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Sie seien bewusst nicht nach Herkunftsländern, sondern nach Sprachniveau und individuellen Lernvoraussetzungen zusammengestellt.

Sommer geht davon aus, dass vom kommenden Sommer an eine große Zahl an Absolventen für den deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen wird. Das Niveau der Vorbildung sei in den Herkunftsländern unterschiedlich. In der Ukraine sei es vergleichsweise hoch. Die Integrationskurse zielten auf ein Sprachniveau des Levels B1 ab - es müsse mit den jeweiligen beruflichen Fachgremien geklärt werden, ob dies im Einzelfall ausreiche. "Grundsätzlich ist der Spracherwerb bis zum Level C2 möglich", betonte Sommer.

Sommer erwartet, dass die Zahl der Kursteilnehmer auch 2023 sehr hoch sein werde, eine belastbare Prognose sei jedoch schwierig. So sei in den vergangenen Monaten etwa ein neuer Schub von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine erwartet worden. "Die Winterwelle ist aber bisher ausgeblieben", sagte Sommer. Bei Ukrainern halte sich derzeit die Zahl der Neuankömmlinge und derjenigen, die in ihr Land zurückreisen, in etwa die Waage.

Abzuwarten bleibe, wie sich die Situation nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien auf die Zuwanderung auswirke. Flüchtlinge aus Syrien bekämen derzeit wegen der Bürgerkriegszustände im Großteil der Fälle einen Schutzstatus in Deutschland. Aus der Türkei sei die Einreise über Familiennachzug denkbar./dm/DP/jha