Bundesamt nennt Details der Inflation im Dezember und Gesamtjahr 2023

Heute im Fokus

Apple verzichtet bei neuen Apple Watches in den USA auf umstrittene Gesundheitsfunktion. Protestgruppe wollte offenbar Handel an Londoner Börse stören. Chefwechsel bei Holdinggesellschaft von Milliardär Klaus-Michael Kühne. Geringere Ethanolpreise veranlassen VERBIO dazu die Jahresprognose zu senken. LANXESS treibt offenbar Verkauf von Polyurethan-Sparte an. BYD könnte womöglich brasilianischen Lithium-Giganten Sigma Lithium übernehmen.