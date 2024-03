Bundesamt: Offshore-Ausbau auf einem Viertel der deutschen Meereszone

Investment-Tipp Siemens Energy-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute im Fokus

Deutsche Bank: Einsparungen im Blick. Alcoa übernimmt JV-Partner Alumina in Milliarden-Deal. NYCB schließt Kapitalerhöhung ab. Mercedes-Benz will sich von Autohäusern in Deutschland trennen. Xiaomi startet Auslieferung des ersten Elektroauto-Modells. Douglas will schon vor Ostern an die Börse.