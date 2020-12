Bundesarbeitsministerium will Mindestlohn weiterentwickeln

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesarbeitsministerium bewertet die Einführung des Mindestlohns als Erfolg und will im Januar Vorschläge für eine weitere Fortentwicklung machen. Die Lohnuntergrenze habe sich in Deutschland bewährt und den Arbeitnehmerschutz spürbar gesteigert. Gleichzeitig habe sich die Arbeitslosigkeit nicht erhöht, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wurde nicht beeinträchtigt und das gesamtwirtschaftliche Preisniveau sei nicht beeinflusst worden, so das Ergebnis einer Evaluation des Mindestlohngesetzes, die die Prognos AG im Auftrag des Ministeriums erstellt hat.

Die Stundenlöhne seien im untersten Lohnbereich deutlich gestiegen, der Niedriglohnsektor sei leicht zurückgegangen und die Lohnverteilung sei gerechter geworden. Dennoch betonte Bundesminister Hubertus Heil (SPD), dass der Mindestlohn noch nicht bei allen ankomme und in vielen Fällen mindestlohnberechtigten Arbeitnehmer vorenthalten werde.

"Der Mindestlohn und seine konkrete Höhe müssen noch besser bekannt gemacht werden. Auch hat sich gezeigt, dass Kontrollen durch den Zoll und Dokumentationspflichten für Arbeitgeber zwingend notwendig sind", erklärte Heil. "Der Mindestlohn muss weiter steigen und fortentwickelt werden. Dazu werde ich im Januar Vorschläge machen."

Aktuell liegt der Mindestlohn bei 9,35 Euro brutto die Stunde und steigt ab dem 1. Januar 2021 auf 9,50 Euro. Heil und andere führende Sozialdemokraten fordern eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Die Lohnuntergrenze wird von der Mindestlohnkommission festgelegt, die aus Vertretern von Arbeitgebern, Arbeitnehmer und Ökonomen besteht.

