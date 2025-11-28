DAX23.764 ±-0,0%Est505.653 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -0,6%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.203 +0,7%Euro1,1564 -0,3%Öl63,47 +0,1%Gold4.174 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
Agenten, Apps und Stablecoins: Warum man Amazon, Shopify, PayPal und Klarna jetzt auf der Watchlist haben sollte! Agenten, Apps und Stablecoins: Warum man Amazon, Shopify, PayPal und Klarna jetzt auf der Watchlist haben sollte!
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq

Bundesbank: Bargeld und Girocard für Einzelhandel am günstigsten

28.11.25 09:59 Uhr

DOW JONES--Aus Sicht des Einzelhandels ist es am günstigsten, wenn Kunden an der Ladenkasse mit Bargeld oder der Girocard bezahlen. Das zeigt eine Studie der Deutschen Bundesbank. Analysiert wurden monetäre Kosten wie Gebühren, Entgelte, Geräte- oder Transportkosten. Zudem flossen nicht-monetäre Kosten in die Berechnungen ein, etwa die Zeit, die Einzelhandelsunternehmen für den Umgang mit Zahlungsmitteln an der Kasse oder in der Verwaltung aufwenden.

Wer­bung

Barzahlungen sind mit durchschnittlich 43 Cent je Transaktion am günstigsten für Händler, wenn die Kosten je Zahlung betrachtet werden. Die Girocard ist mit durchschnittlich knapp 1 Prozent des Umsatzes das günstigste Verfahren, wenn die Kosten ins Verhältnis zum Umsatz gesetzt werden. Internationale Debit- und Kreditkarten, wie Mastercard und Visa, sind in beiden Fällen teurer. Sie verursachen vor allem durch höhere Gebühren mehr Kosten für die Händler. Für die Verbraucher ist der einzelne Bezahlvorgang fast immer entgeltfrei.

Die Akzeptanz verschiedener Zahlungsmittel ist unterschiedlich. Bargeld wird nach Erkenntnissen der Bundesbank nahezu flächendeckend angenommen. Die Girocard und internationale Debitkarten werden immer häufiger akzeptiert, aber vor allem von größeren Händlern. Kleine Händler bieten demnach digitale Zahlungsmittel häufiger nicht an, denn für sie stellen die damit zusammenhängenden Transaktionsgebühren und Investitionskosten nach wie vor eine Hürde dar.

Insgesamt könnten die Kosten für den Einzelhandel durch mehr Wettbewerb im Markt für Bezahlverfahren gesenkt werden, zum Beispiel durch die europäische Zahlungsalternative Wero oder perspektivisch den digitalen Euro.

Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2025 04:00 ET (09:00 GMT)