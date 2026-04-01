Bundesbank: Deutsche Wirtschaft wächst im 1Q leicht

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Deutschlands Wirtschaft ist nach Einschätzung der Bundesbank im ersten Quartal leicht gewachsen und könnte im zweiten Jahresviertel "allenfalls leicht" zulegen. "Trotz fortbestehender Belastungsfaktoren und zusätzlichem Gegenwind durch den Krieg im Nahen Osten dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2026 saisonbereinigt leicht zugelegt haben", heißt es im aktuellen Monatsbericht der Bundesbank.

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Mit Blick auf das zweite Quartal zeichne sich aus heutiger Sicht allenfalls eine weitere, leichte Expansion ab. "Einerseits dürften zunehmend positive Impulse aus der expansiveren Fiskalpolitik wirksam werden. Andererseits ist gleichzeitig zu erwarten, dass die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten die deutsche Wirtschaft breiter und spürbarer belasten", heißt es weiter. Sie wirken insbesondere über gestiegene Energiepreise, Lieferkettenprobleme, erhöhte Unsicherheit, gestiegene Zinsen und verschlechterte Exportaussichten.

Nach Bundesbank-Aussage zeigten die Umfragedaten von Ifo und S&P Global für März noch eine insgesamt stabile Lage an. Das deute darauf hin, dass sich die negativen Effekte des Krieges im Nahen Osten größtenteils erst später niederschlagen dürften. "Zum anderen sprechen die verfügbaren Konjunkturindikatoren für Januar und Februar insgesamt für eine leichte Expansion", hält die Bundesbank fest. So stelle sich insbesondere für die Industrie das Indikatorenbild etwas besser dar als noch vor Monatsfrist.

Die Bundesbank nimmt an, dass der private Konsum im ersten Quartal nach einem starken Jahresabschluss 2025 geschwächelt hat. "Er dürfte im März zusätzlich unter einer spürbaren Eintrübung der Kaufkraft infolge gestiegener Ölpreise gelitten haben." Die Inflationsrate dürfte in den kommenden Monaten deutlich erhöht bleiben. Dauer und Ausmaß des Inflationsschubes hingen jedoch stark von der weiteren Entwicklung des Konflikts im Nahen Osten ab.

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)