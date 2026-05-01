DAX24.618 -0,5%Est505.947 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -0,8%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.496 -0,2%Euro1,1608 -0,1%Öl106,9 +1,7%Gold4.509 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Intel 855681 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX fällt zurück -- Bund plant Einstieg bei KNDS -- Micron-Ausblick verspricht Rekorde -- Eutelsat, Ubisoft, HENSOLDT, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
Deere & Company trotzt dem Agrar-Zyklus: Diversifikation und Technologie zahlen sich aus! Deere & Company trotzt dem Agrar-Zyklus: Diversifikation und Technologie zahlen sich aus!
Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround? Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bundesbank: Deutsches BIP dürfte im zweiten Quartal stagnieren

21.05.26 11:59 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die seit Ende 2025 anhaltende Wachstumsphase der deutschen Wirtschaft könnte nach Aussage der Bundesbank im zweiten Quartal 2026 wegen der Belastungen durch den Krieg im Nahen Osten enden. Wie die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht schreibt, dürften die kriegsbedingt hohe Inflation und die anhaltende Unsicherheit bremsend wirken.

"Insgesamt dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal daher aus heutiger Sicht in etwa stagnieren. Wie stark der Krieg die Konjunktur belasten wird, hängt jedoch entscheidend von seiner Dauer ab", heißt es in dem Bericht. Das BIP war im ersten Quartal um 0,3 Prozent gestiegen, im vierten Quartal um 0,2 Prozent und hatte im dritten Quartal stagniert.

Nach Bundesbank-Angaben drücken die gestiegene Inflation und damit einhergehende Kaufkraftverluste den privaten Konsum und damit die konsumnahen Dienstleister. Die Kaufkraftverluste dürften zudem die Nachfrage im Wohnungsbau bremsen. Die hohen Energiepreise und gestiegene Lieferengpässe belasteten die Industrie und den Bau auf der Angebotsseite. Außerdem dürfte die erhöhte Unsicherheit die Industrieproduktion und die Unternehmensinvestitionen dämpfen.

"Die infolge des Krieges gestiegenen Zinsen sind ein weiterer Belastungsfaktor für die privaten Investitionen", heißt es weiter. Allerdings stütze die expansive Fiskalpolitik die Wirtschaftsaktivität wohl zunehmend.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)