DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,22 -1,7%Dow45.393 -0,5%Nas21.563 +0,3%Bitcoin96.291 -0,6%Euro1,1664 -0,5%Öl68,86 +1,6%Gold3.373 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT setzen Erholung fort: Zinssignale stützen, Friedensgespräche bleiben Risiko Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT setzen Erholung fort: Zinssignale stützen, Friedensgespräche bleiben Risiko
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

Bundesbank und Bafin wollen Millionenkreditmeldewesen einstellen

25.08.25 16:41 Uhr

DOW JONES--Die Deutsche Bundesbank und die Finanzaufsicht Bafin sprechen sich dafür aus, dass Banken und Versicherer künftig Kredite ab einer Höhe von 1 Million Euro nicht mehr melden müssen. Die beiden Institutionen haben vorgeschlagen, das sogenannte Millionenkreditmeldewesen zum 30. Dezember 2026 einzustellen, um Bürokratie abzubauen. Zwar nutzt die Finanzaufsicht die Daten, um Kreditrisiken im Bankensektor zu identifizieren und zu analysieren, doch es gebe mittlerweile aussagekräftige Alternativen, teilten Bundesbank und Bafin gemeinsam mit.

Wer­bung

"Wir können jetzt diese Berichtspflichten streichen, weil uns aus europäischen Datenquellen mittlerweile aussagekräftige Informationen zur Verfügung stehen", sagte Bafin-Präsident Mark Branson laut Mitteilung. Die erforderlichen Gesetzesanpassungen habe das Bundesfinanzministerium in seinem Entwurf des Standortfördergesetzes veröffentlicht.

Über das Millionenkreditmeldewesen melden Kreditinstitute, Versicherer und weitere Meldepflichtige jedes Quartal alle Kredite an einen Kreditnehmer oder eine Kreditnehmereinheit, die 1 Million Euro erreichen oder überschreiten. Derzeit unterliegen laut Mitteilung rund 3.200 Unternehmen dieser Meldepflicht. Zugleich melden die Banken sehr granulare Daten zu ihren Kreditportfolien im Rahmen der Kreditdatenstatistik der EZB (AnaCredit) an die Bundesbank. Diese Doppelbelastung im Meldewesen sei aus Sicht von Bundesbank und Bafin nicht mehr verhältnismäßig.

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 10:41 ET (14:41 GMT)