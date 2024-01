Bundesbank veröffentlicht Falschgeldzahlen

Heute im Fokus

Gericht ordnet Auflösung von Chinas Krisen-Bauträger Evergrande an. Gewerkschaften nach Streik bei Lufthansa-Tochter Discover zufrieden. Spotify will sich Apples App-Store-Pläne nicht gefallen lassen. Porsche AG erfolgreich beim VfB Stuttgart eingestiegen. Holcim will Nordamerikageschäft abspalten - neuer CEO. JetBlue könnte Spirit-Kauf abblasen. Engagement beim BVB von Watzkes Zukunft abhängig.