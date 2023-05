Bundesbank verschlankt Bauprojekt ihrer Zentrale

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bundesbank richtet ihre Pläne zur Sanierung der Zentrale in Frankfurt neu aus. Grund: Nach den Pandemie-Erfahrungen haben viele Beschäftigte die Attraktivität von Heimarbeit entdeckt und wollen weiterhin räumlich flexibel arbeiten. Die Bundesbank bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, ab Juni 2023 bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit im Home Office zu leisten. Dadurch verringert sich der Bedarf an Bürofläche in der Bundesbank um rund 40 Prozent.

Grundlage für die Anpassung des Bauprojekts ist eine Einigung des Vorstands und des Hauptpersonalrats auf das künftige Arbeiten in der Bundesbank. Darüber hinaus wird nach und nach die flexible Nutzung eines Büroarbeitsplatzes durch mehrere Beschäftigte eingeführt. Der starke Anstieg der Baukosten im Zuge pandemiebedingter Lieferengpässe und der weiteren Preissteigerungen nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind demnach zusätzliche Einflussfaktoren. Als öffentliche Institution sei die Bundesbank der Wirtschaftlichkeit besonders verpflichtet, erklärte Bundesbankpräsident Joachim Nagel.

