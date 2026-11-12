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Bundesbank warnt vor erhöhten Risiken für die Finanzstabilität

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Deutsche Bundesbank sieht die Stabilität des deutschen Finanzsystems trotz dessen grundsätzlicher Widerstandsfähigkeit weiterhin erhöhten Risiken ausgesetzt. In ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht 2026 nennt die Notenbank hohe Bewertungen an den Finanzmärkten, steigende Kreditrisiken, wachsende Staatsschulden sowie Verwundbarkeiten am Immobilienmarkt als zentrale Gefahrenherde. Hinzu kämen zunehmende Verflechtungen bei Fonds und erhöhte Cyberrisiken durch Künstliche Intelligenz.

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"Die Zeiten sind und bleiben herausfordernd", sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Michael Theurer. Es brauche ausreichend Resilienz und im Belastungsfall tatsächlich nutzbare Kapitalpuffer. Die bestehenden makroprudenziellen Kapitalpufferanforderungen bezeichnete die Bundesbank als weiterhin angemessen.

Besonders anfällig zeigten sich dem Bericht zufolge die Finanzmärkte: Ambitionierte Bewertungen, vor allem im US-Technologiesektor, träfen auf niedrige Risikoprämien. "Das Rückschlagpotenzial ist erheblich", warnte Theurer. Zudem belaste die "toxische" Mischung aus steigenden Staatsschulden und schwachem Wachstum die Schuldentragfähigkeit vieler Länder. Da europäische Banken weiterhin hohe Staatsanleihebestände halten, forderte Theurer wirksame Regeln zur breiteren Risikostreuung, etwa über Eigenkapitalzuschläge oder Konzentrationslimite.

Im deutschen Bankensektor sind Erträge sowie Kapital- und Liquiditätsausstattung zwar solide, doch nehmen die Kreditrisiken angesichts schwacher Unternehmenserträge und steigender Insolvenzen zu. Auch am Immobilienmarkt bleiben die Risiken erhöht: Bei Gewerbeimmobilien stiegen notleidende Kredite weiter an, während bei neu vergebenen Wohnimmobilienkrediten im zweiten Quartal 2026 fast 40 Prozent einen Fremdkapitalanteil von über 90 Prozent aufwiesen.

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Sorge bereiten der Notenbank zudem steigende Risiken bei Nichtbank-Finanzintermediären wie offenen Immobilienfonds, die unter Mittelabflüssen leiden, sowie das stark gewachsene, wenig transparente Segment internationaler Private-Credit-Fonds. Theurer forderte daher einen besseren europäischen Datenaustausch, strengere Berichtspflichten und Instrumente zur Begrenzung systemischer Liquiditätsrisiken bei Fonds.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 04:30 ET (09:30 GMT)

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